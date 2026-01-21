ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Режим ЧС и 11 пострадавших. Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Адыгее

В больницу доставили девять человек
Редакция сайта ТАСС
02:21
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Многоквартирный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи.
  • Из-за атаки пострадали 11 человек, в  том числе 2 детей. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
  • В больницу доставили девять человек, в том числе двоих детей, сообщил Кумпилов.
  • Двоих раненых перевезут на лечение в Краснодар.
  • Тяжелораненых среди пострадавших нет, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савва.
  • Предварительно, на парковке у дома сгорели 15 автомобилей, также 25 повреждены.

Реакция властей

  • Для жильцов поврежденного дома организовали пункт временного размещения в одной из близлежащих школ.
  • Позже открыли пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".
  • На территории района работает телефон горячей линии. 
  • В Адыгее ввели режим ЧС районного уровня.
  • С утра специалисты займутся комплексной работой по оценке ущерба и выработкой плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности.
 
