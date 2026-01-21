Статья

Режим ЧС и 11 пострадавших. Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Адыгее

В больницу доставили девять человек

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Многоквартирный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Из-за атаки пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

В больницу доставили девять человек, в том числе двоих детей, сообщил Кумпилов.

Двоих раненых перевезут на лечение в Краснодар.

Тяжелораненых среди пострадавших нет, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савва.

Предварительно, на парковке у дома сгорели 15 автомобилей, также 25 повреждены.

Реакция властей