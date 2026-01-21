Статья
Режим ЧС и 11 пострадавших. Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Адыгее
Редакция сайта ТАСС
02:21
Из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Многоквартирный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи.
- Из-за атаки пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
- В больницу доставили девять человек, в том числе двоих детей, сообщил Кумпилов.
- Двоих раненых перевезут на лечение в Краснодар.
- Тяжелораненых среди пострадавших нет, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савва.
- Предварительно, на парковке у дома сгорели 15 автомобилей, также 25 повреждены.
Реакция властей
- Для жильцов поврежденного дома организовали пункт временного размещения в одной из близлежащих школ.
- Позже открыли пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".
- На территории района работает телефон горячей линии.
- В Адыгее ввели режим ЧС районного уровня.
- С утра специалисты займутся комплексной работой по оценке ущерба и выработкой плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности.