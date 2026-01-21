При перевозке из Владивостока в Хабаровск перехватили 6 тыс. доз наркотиков

У подозреваемого изъяли около 6 кг запрещенных веществ

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Почти 3 кг наркотиков, эквивалентных 6 тыс. доз, перехватили в Приморье при перевозке в Хабаровск. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По указанию куратора молодой человек забирал из тайников крупные партии наркотических веществ на территории Приморского края, фасовал их на небольшие свертки для дальнейшей передачи на реализацию иным участникам группы. В апреле прошлого года он был задержан при перевозке на арендованном автомобиле из Владивостока в Хабаровск почти 3 кг вещества, содержащего производное наркотического средства N-метилэфедрона (PVP), что составляет порядка 6 тыс. разовых доз. В ходе обыска по месту жительства изъято еще около 3 кг синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что обвиняемый предстанет перед судом, дожидаться которого будет под стражей.

