У берегов Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0
Редакция сайта ТАСС
03:19
СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья принадлежащего Вануату острова Пентекост в Тихом океане. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр стихии находился в 5 км к востоку от побережья острова, на котором проживают около 17 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.