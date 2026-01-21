У берегов Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр находился в 5 км от острова, где проживают 17 тыс. человек

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья принадлежащего Вануату острова Пентекост в Тихом океане. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

Эпицентр стихии находился в 5 км к востоку от побережья острова, на котором проживают около 17 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.