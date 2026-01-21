В трех районах Коми восстановили электроснабжение 48 населенных пунктов

Ремонтные работы продолжаются

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электричества в почти 50 населенных пунктов на территории трех районов Республики Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 06:00 (мск - прим. ТАСС), электроснабжение в 48 населенных пунктах Сысольского, Прилузского и Удорского районов восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - говорится в сообщении.

Накануне в ведомстве сообщали, что произошел технологический инцидент по отключению электроснабжения в Сысольском, Прилузском и Удорском районах на линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, под отключение попали 52 населенных пункта. Прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства об электроснабжении. Ранее подачу электроэнергии возобновили в Сысольском районе, об этом ТАСС сообщали в филиале "Россети Северо-Запад".