Белый дом: у самолета Трампа после взлета зафиксированы неполадки

Причиной инцидента стала "незначительная электрическая неисправность", сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа после вылета в Давос возвращается на авиабазу Эндрюс после выявления неполадок в работе электрооборудования. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, причиной инцидента стала "незначительная электрическая неисправность" - борт номер один вернется на авиабазу из соображений предосторожности. Там президент США сменит самолет и вылетит в Швейцарию другим бортом.

Как указывается в сообщении пресс-пула Белого дома, после взлета в салоне для журналистов ненадолго погас свет, однако экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.