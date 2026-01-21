В Челябинской области без теплоснабжения остались около 32 многоквартирных домов

В пресс-центре прокуратуры региона отметили, что без тепла также остались школа, детский сад и другие социальные объекты

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Коммунальная авария в городе Карабаше Челябинской области привела к отключению отопления и горячей воды в 32 многоквартирных домах. Об этом говорится в сообщении пресс-центра главного управления МЧС России по региону.

По данным синоптиков, в городе 23 градуса мороза.

"Поступило сообщение об отключении теплоснабжения и подачи горячего водоснабжения в городе Карабаше. Под отключение попало 32 многоквартирных дома с количеством проживающих 3762 человека", - говорится в сообщении.

В пресс-центре прокуратуры региона отметили, что кроме жилых домов без теплоснабжения остались школа, детский сад и другие социальные объекты. Ситуация с устранением аварии поставлена на контроль.