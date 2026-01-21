RNZ: в Новой Зеландии из-за наводнений без вести пропал человек

Мужчину смыло дождевым потоком с дороги на севере Окленда, сообщила радиостанция

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Проливные дожди и штормы, обрушившиеся на Северный остров Новой Зеландии, привели к многочисленным наводнениям и оползням, в результате которых один человек пропал без вести. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, жертвой стихии стал неизвестный мужчина, которого смыло дождевым потоком с дороги на севере Окленда. Полиция и сотрудники аварийных служб ведут активные поиски пропавшего, но их работу осложняют продолжающиеся проливные дожди и штормовой ветер.

По сообщениям местных властей, большую угрозу представляют быстрые паводковые воды и оползни, зафиксированные на большей части Северного острова страны. Отмечается, что в некоторых районах за последние 12 часов выпало до 180 мм осадков. Государственная Метеорологическая служба Новой Зеландии (MetService) выпустила предупреждения об опасных наводнениях для северного и северо-восточного побережья Северного острова, а также районов на северной оконечности Южного острова. "В этих районах существует угроза жизни из-за опасного состояния рек, значительных наводнений и оползней, а погодные условия затруднят передвижение и сделают некоторые дороги непроходимыми, оставив некоторые населенные пункты в изоляции", - указано в сообщении службы.

Несколько десятков жителей округа Коромандел, расположенного в 60 км к востоку от Окленда, были эвакуированы, свыше 500 домов на севере страны остались без электричества из-за паводков и обрыва линий электропередачи.

По прогнозам MetService, проливные дожди и сильный штормовой ветер сохранятся на большей территории Северного острова Новой Зеландии до пятницы.