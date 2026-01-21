NHK: убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Защита просила для Тэцуя Ямагами менее 20 лет лишения свободы

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Окружной суд японской префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера Синдзо Абэ. По данным японского общественного телевидения (NHK), суд удовлетворил требование прокуратуры и приговорил Ямагами к пожизненному заключению.

Защита просила для подсудимого менее 20 лет лишения свободы, при этом полностью признав обвинения в предумышленном убийстве, а также нарушении законов, контролирующих оборот огнестрельного оружия. Адвокаты Ямагами настаивали на том, что тот совершил убийство под давлением ситуации вокруг религиозной организации "Церковь объединения", чьей рьяной последовательницей было его мать.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго- западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил. Весной 2025 года токийский суд постановил распустить эту религиозную организацию.