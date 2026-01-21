В Томске из-за аварии без воды остались жители более 600 домов

Жильцам домов, оставшихся без воды, установят автоцистерны рядом с местом аварии

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Более 600 многоквартирных домов отключили от холодного водоснабжения почти на сутки из-за аварии на трубопроводных сетях в Томске. Для жителей организовали подвоз воды рядом с местом аварии, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сегодня выявлен порыв на водоводе диаметром 500 мм в районе улицы Сибирской. Ремонтные бригады приступают к устранению порыва", - сообщили в горадминистрации, ссылаясь на "Томскводоканал".

Уточняется, что из-за происшествия один городской автобус временно изменил схему движения. Жителям домов, оставшихся без воды, организуют ее подвоз - установят автоцистерны рядом с местом аварии.

