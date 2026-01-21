В Ленинградской области загорелся ангар

Площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание ангара в Тосненском районе Ленинградской области. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел по адресу: Тосненский район, г. Тельмана, ул. Краснодарская 3А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание одноэтажного металлического ангара. Площадь пожара составляет 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже в региональном МЧС сообщили о локализации пожара на площади 1,7 тыс. кв. м.

"Порядка 60 человек и 17 единиц техники привлечены к ликвидации пожара на складе в Тосненском районе. На данный момент пожар локализован на площади 1 700 кв. м. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (08:05 мск) - добавлена информация о локализации пожара.