В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:48
ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
Как сообщил губернатор, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.