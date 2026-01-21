В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

Как сообщил губернатор, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.