Жительницу Омска осудили за хищение 13 млн рублей у инвалидов

Ее приговорили к шести годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил к шести годам колонии местную жительницу Фатиму Яминову, которая входила в доверие к инвалидам из числа детей-сирот и похищала с их банковских счетов деньги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. У шести пострадавших она похитила почти 13 млн рублей.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить потерпевшим причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе омских судов уточнили, что в 2017-2023 годах Яминова под предлогом оказания помощи знакомилась с воспитанниками детских домов. Войдя к ним в доверие, она получала доступ к их банковским счетам. Таким образом она похитила у шести человек около 13 млн рублей. Вину свою она признала частично. Как добавили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, Яминова после совершения преступлений пыталась скрыться от следствия, но была задержана и заключена под стражу.