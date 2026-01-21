В Приморье завели дело на водителя, не пропустившего скорую

Из-за этого случилось ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении водителя, не уступившего дорогу машине скорой помощи во Владивостоке и провоцировавшего ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

"По данным следствия, днем 19 января 2026 года на проспекте 100-летия Владивостока во Владивостоке водитель грузового автомобиля, управляя транспортным средством, не уступил дорогу специальному автомобилю скорой медицинской помощи, несмотря на неоднократные сигналы. Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности медицинских работников при оказании помощи пациенту. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в машине скорой помощи находился пациент с диагнозом "перелом позвоночника", которому требовалась срочная госпитализация. Из-за создаваемых грузовиком препятствий, водитель скорой экстренно затормозил. В результате маневра в салоне скорой помощи опрокинулось спинальное крепление с пациентом.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.