Пострадали 11 человек, сбито 75 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы
06:14
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
В Адыгее из-за удара БПЛА по многоквартирному дому пострадали 11 человек, в том числе 2 детей.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 9 - над Орловской областью, 7 - над акваторией Черного моря, по 3 - над Ростовской областью и Республикой Крым, по 2 - над Астраханской, Брянской и Курской областями, а также по 1 - над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.
Последствия
- Из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
- Из них госпитализировали 9 человек, в том числе 2 детей.
- Тяжелораненых в результате удара БПЛА по многоэтажке в Адыгее нет, сообщил глава Тахтамукайского района Аскер Савва.
- Двоих раненых перевезут для лечения в Краснодар, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
- Кумпилов сообщил, администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня.
- Для жильцов многоэтажки открыли пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".
- Допуск жителей в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов, отметил глава республики.
- Предварительно, по данным Кумпилова, на парковке у дома сгорели 15 автомобилей, еще 25 получили повреждения.