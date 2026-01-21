Статья

Пострадали 11 человек, сбито 75 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

В Адыгее БПЛА ударил по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе, администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня

© Александр Река/ ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

В Адыгее из-за удара БПЛА по многоквартирному дому пострадали 11 человек, в том числе 2 детей.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 45 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 9 - над Орловской областью, 7 - над акваторией Черного моря, по 3 - над Ростовской областью и Республикой Крым, по 2 - над Астраханской, Брянской и Курской областями, а также по 1 - над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

Последствия