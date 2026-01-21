Заседание по делу бывшего и.о. зампреда Забайкалья перенесли на 28 января

Причиной стала неявка адвоката второго фигуранта дела, предпринимателя Вадима Пономарева

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Заседание суда по делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина о хищении около 63 млн рублей в период его работы в Свердловской области отложено до 28 января из-за неявки адвоката второго фигуранта дела, предпринимателя Вадима Пономарева, передает корреспондент ТАСС из зала суда Академического района.

"Заседание откладывается до 09:30 (07:30 мск) 28 января", - сказала судья.

Ранее заседание уже откладывалось из-за неявки адвоката Пономарева.

Дубровин в 2017-2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. По версии следствия, Дубровин причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Минобороны РФ.

Дубровину избран запрет определенных действий.