В Приамурье мошенник похитил у заказчика 11 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 января. /ТАСС/. Мужчина в Благовещенске обманул заказчика, который хотел отремонтировать свой коттедж, и похитил у него 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Ранее 31-летний обвиняемый работал в сфере строительных и ремонтных услуг. Одного из заказчиков он убедил заключить устное соглашение о ремонте коттеджа. На деле он не планировал выполнять работы, а деньги в качестве предоплаты брал под предлогом закупки строительных материалов. Какое-то время мошенник создавал видимость выполнения ремонта.

"Действуя согласно разработанной схеме, обвиняемый в период с октября 2023-го по январь 2025 года путем обмана похитил денежные средства в сумме более 11 млн рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.