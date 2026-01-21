В Ленобласти в ангаре ликвидировали открытое горение

Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в металлическом ангаре в Тосненском районе Ленинградской области, где огонь охватил 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Порядка 60 человек и 17 единиц техники привлечены к ликвидации пожара на складе. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Как уточнили в ГКУ "Леноблпожспас", в здании также располагается общежитие, личным составом эвакуированы 10 человек. Информация по пожару уточняется.