В Башкирии ужесточили наказание экс-главе администрации района за взятку

Из приговора исключено смягчающее обстоятельство, срок лишения свободы увеличен на два месяца

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии рассмотрела апелляционную жалобу адвоката и прокурора на приговор бывшему главе администрации Мелеузовского района, осужденному на девять лет шесть месяцев колонии строгого режима за взятку. Из приговора исключено смягчающее обстоятельство, срок лишения свободы увеличен на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан приговор изменен: исключено смягчающее наказание обстоятельство - активное способствование расследованию преступления, усилено назначенное наказание в виде лишения свободы до 9 лет 8 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные представление, жалоба - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Кроме лишения свободы чиновнику предстоит выплатить штраф в пятикратном размере взятки, то есть более 20,3 млн рублей, также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, сроком на восемь лет.

Как следует из материалов дела, с апреля по май 2018 года подсудимый оказал содействие коммерческой фирме в победе на аукционе на право аренды трех участков, относящихся к землям рекреационного назначения, на которых запрещено возведение многоквартирных домов, для строительства многоквартирных домов, а также общее покровительство. В качестве взятки муниципальный служащий потребовал безвозмездно передать права собственности на три квартиры, которые планировалось построить. На эти квартиры заключили притворные сделки, временно оформив право собственности на третьих лиц, чтобы позднее передать квартиры близким лицам подсудимого. Подсудимый частично признал вину.

Три квартиры общей стоимостью 4 млн 65 тыс. рублей, являющиеся предметом взятки, конфискованы и обращены в доход государства.