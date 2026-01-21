В Иванове завели дело о превышении полномочий при предоставлении участков

Нарушены права более 100 семей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении земельных участков многодетным семьям возбудили в Ивановской области, нарушены права более 100 семей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Ивановской области провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере социальной поддержки многодетных семей. <...> Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - рассказали там.

Установлено, что с 2023 по 2024 годы должностные лица территориального управления социальной защиты населения с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона. При этом ранее поставленным на учет семьям участки предлагались в отдаленности от Иванова, в лесном массиве или болотистой местности, без оснащения необходимой системой коммунальной инфраструктуры и без подъездных путей, либо не предлагались вовсе. Земли, полученные заинтересованными лицами в собственность, расположены на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района, в незначительном расстоянии от областного центра, и оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В пресс-службе добавили, что в результате неправомерных действий должностных лиц территориального органа социальной защиты населения нарушены права более 100 многодетных семей.