В Смоленской области иностранца осудили за контрабанду сигарет на 39 млн рублей

Его приговорили к пяти годам трем месяцам колонии

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 21 января. /ТАСС/. Краснинский районный суд Смоленской области приговорил иностранного гражданина к пяти годам трем месяцам колонии за контрабанду 292,5 тыс. пачек никотиносодержащей продукции общей стоимостью 39,4 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные Демидовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), ч. 1 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в июне 2025 года мужчина, действуя в составе преступной группы по предварительному сговору из корыстных побуждений, незаконно переместил через государственную границу РФ в районе населенного пункта Красная Горка Краснинского района крупную партию никотиносодержащей продукции. На автобусе было перевезено 585 коробок, общим количеством 292,5 тыс. пачек. Стоимость незадекларированного груза, квалифицированного как стратегически важный товар, превысила 39,4 млн рублей.

Для сокрытия преступления злоумышленник заменил установленные на транспортном средстве государственные регистрационные знаки на подложные, чтобы препятствовать идентификации автомобиля.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафа в размере 50 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении других соучастников преступления выделено в отдельное производство.