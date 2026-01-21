Жительница Сахалина фиктивно зарегистрировала у себя почти 190 иностранцев

Уголовное дело рассмотрят в суде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Жительница Сахалинской области обвиняется в фиктивной постановке на учет почти 190 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Установлено, что обвиняемая <...> в период с 22 июня 2023 года по 28 марта 2024 года, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, зарегистрировала 189 граждан Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летняя женщина осознавала, что по адресу проживать иностранцы не будут. Уголовное дело рассмотрят в суде.