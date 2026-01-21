СК проведет расследование после атаки ВСУ на Адыгею

В регионе пострадали 11 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следователи СК проведут расследование после атаки ВСУ на Адыгею, где пострадали 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По информации органов исполнительной власти, в результате атаки БПЛА ВСУ 11 человек пострадали в Республике Адыгея, среди них ребенок. <…> Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.