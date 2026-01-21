Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об убийстве девочки в Коми

Накануне подозреваемого в убийстве ребенка задержали

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства 14-летней девочки в городе Инта Республики Коми, сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"Сообщалось, что в городе Инте местный житель убил 14-летнюю девочку, а тело ее спрятал в нежилой квартире. Отмечается, что фигурант совершенного преступления установлен и задержан, им оказался сосед потерпевшей. Следственными органами СК России по Республике Коми по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву доложить о ходе расследования уголовного дела и его промежуточных результатах", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по республике, накануне полицейские задержали подозреваемого в убийстве ребенка. У мужчины 1988 года рождения был затяжной конфликт с семьей девочки. Ее тело с телесными повреждениями было обнаружено в нежилой квартире подъезда, в котором проживала семья ребенка и подозреваемый. Девочку искали с 19 января.

Ход расследования дела взяла на контроль и прокуратура региона.