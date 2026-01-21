Названа причина пожара на Кубани, где погибли женщина и трое детей

Возгорание произошло из-за замыкания обогревателя

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в частном доме в Абинском районе Краснодарского края, где погибли женщина и трое детей, включая новорожденного, стало короткое замыкание обогревателя. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Предварительно, заискрил обогреватель", - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 20 января в частном доме в станице Холмской произошел пожар, площадь составила 50 кв. м. После локализации возгорания в доме были обнаружены тела четырех человек: 45-летней хозяйки дома, ее детей в возрасте шести и девяти лет и новорожденного внука. Две дочери 13 и 15 лет успели выбраться из дома при пожаре, они находятся у еще одной совершеннолетней сестры.

В связи со случившимся прокуратурой Краснодарского края было организовано проведение проверки. В надзорном ведомстве уточняли, что семья была неполной, на учетах в органах системы профилактики не состояла. Следственным отделом по Абинскому району СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).