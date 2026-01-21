ФСБ показала видео предотвращения теракта в Уфе

Злоумышленники планировали совершить террористическую атаку на отдел полиции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры предотвращения теракта в Уфе.

В качестве объекта террористической атаки граждане одной из стран Центральной Азии выбрали отдел полиции. Они приобрели огнестрельное оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании один из участников группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второго злоумышленника задержали. Радикал сообщил, что они планировали взорвать полицейских, а также договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании.

Следственный отдел УФСБ по региону завел уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.