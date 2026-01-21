ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской области

Часть жителей осталась без света

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

БРЯНСК, 21 января. /ТАСС/. Объекты энергетики Брянской области повреждены в результате атаки ВСУ, у жителей трех муниципальных образований перебои с электроснабжением и подачей тепла. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Он написал, что 21 января объекты энергетики получили повреждения из-за "целенаправленного применения" украинскими террористами "реактивных систем залпового огня". В результате "преступных действий киевского режима" жители трех муниципальных образований столкнулись с перебоями электроснабжения и подачи тепла.