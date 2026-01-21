Против сибирячки, кормившей напавших на ребенка собак, завели дело

Мальчика госпитализировали с множественными ранами

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено против жительницы Усть-Кута, подкармливавшей стаю бездомных собак, которые напали на школьника. Ребенок был госпитализирован, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

В начале января стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте Иркутской области. Ребенка госпитализировали с множественными ранами. В СУ СК по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности по факту произошедшего (ст. 293 УК РФ).

"Уголовное дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в отношении жительницы Усть-Кута, подкармливавшей стаю бездомных собак", - сообщили в СК, уточнив, что женщина живет на той же улице, где собаки напали на мальчика.

В СУ СК России по региону также уточнили, что были проведены обыски в районной администрации и изъята документация. В рамках расследования уголовного дела был задержан председатель районного комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии.