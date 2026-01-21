На Урале экс-участкового осудили на 3,5 года за превышение полномочий

Сотрудник нанес гражданину удары по голове и телу, а затем незаконно применил наручники

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Бывший участковый уполномоченный полиции в Ирбитском районе Свердловской области осужден на 3,5 года колонии общего режима за превышение полномочий - незаконное нанесение ударов и применение наручников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Дмитрий Кириллов занимал должность участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Ирбитский", обслуживал административный участок №36 Килачевской территориальной администрации Ирбитского района. <…> Ирбитский районный суд признал Дмитрия Кириллова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденный лишен специального звания "лейтенант полиции" и на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Мужчина выехал по вызову в ночь на 27 февраля 2025 года в село Белослудское из-за сообщения о возможном алкогольном психозе у местного жителя. "Прибыв на место, сотрудник полиции вместо оказания помощи гражданину нанес ему удары по голове и телу, а затем незаконно применил наручники. <…> Следствие квалифицировало эти действия как превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав гражданина", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства подсудимый лишь частично признал свою вину - он согласился с тем, что нарушил процедуру, не зарегистрировав выезд и не сообщив в дежурную часть, но умысел на применение насилия отрицал.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, участковый действовал из возникшей личной неприязни к мужчине, нанес потерпевшему не менее 10 ударов по голове и другим частям тела.

По данным начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, участковый по итогам проверки, проведенной сотрудниками управления собственной безопасности областного полицейского главка, был уволен из системы МВД в марте 2025 года. Кроме того, за просчеты в воспитательной работе с личным составом к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены два непосредственных руководителя осужденного - им объявлены выговоры. "Вердикт суда в обязательном порядке будет доведен в рамках служебной подготовки до всего гарнизона, чтобы подобные факты больше не повторялись", - подчеркнул Горелых.