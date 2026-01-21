Замгендиректора технопарка в Челябинске задержали по делу о взятке

С июня 2024 года по март 2025 года фигурант получил через посредника 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали заместителя генерального директора технопарка "Тракторозаводский" по делу о взятке на сумму 23 млн рублей, из которых, по версии следствия, он успел получить 3 млн рублей от представителя коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудники УФСБ реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого выявлены противоправные действия заместителя генерального директора ООО "Технопарк "Тракторозаводский", выраженные в получении взятки в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении заместителя генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении посредника - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), в отношении взяткодателя - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По версии силовиков, должностное лицо является одним из руководителей крупнейшей организации - собственника производственных площадей на территории Тракторозаводского района Челябинска. Фигурант намеревался получить от представителя коммерческой организации взятку в размере 23 млн рублей за лоббирование интересов и оказание содействия в заключении долгосрочного договора аренды недвижимого имущества. С июня 2024 года по март 2025 года фигурант получил через посредника 3 млн рублей.