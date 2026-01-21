Статья

Обвинение во взятке. Подробности дела главы Звездного городка

Следствием установлено, что 16 января 2026 года Евгений Баришевский получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский © Владимир Гердо/ ТАСС

Главу ЗАТО Звездный городок Евгения Баришевского подозревают в получении крупной взятки. Его отправили под домашний арест. Баришевский принял решение досрочно покинуть пост по собственному желанию.

ТАСС собрал основное о деле.

Предъявленные обвинения

Баришевского подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что 16 января 2026 года он получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тыс. рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В СК отметили, что второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявило обвинение главе ЗАТО городского округа Звездный городок, его знакомым и местному предпринимателю.

В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и дачи взятки.

По уголовному делу провели обыски, выемки и допросы.

Суд отправил Баришевского под домашний арест.

Решение покинуть пост

21 января Баришевский сообщил в Telegram-канале, что принял решение досрочно покинуть занимаемый пост по собственному желанию.

О Баришевском