Обвинение во взятке. Подробности дела главы Звездного городка
Редакция сайта ТАСС
07:49
Главу ЗАТО Звездный городок Евгения Баришевского подозревают в получении крупной взятки. Его отправили под домашний арест. Баришевский принял решение досрочно покинуть пост по собственному желанию.
ТАСС собрал основное о деле.
Предъявленные обвинения
- Баришевского подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Следствием установлено, что 16 января 2026 года он получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тыс. рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
- В СК отметили, что второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявило обвинение главе ЗАТО городского округа Звездный городок, его знакомым и местному предпринимателю.
- В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и дачи взятки.
- По уголовному делу провели обыски, выемки и допросы.
- Суд отправил Баришевского под домашний арест.
Решение покинуть пост
- 21 января Баришевский сообщил в Telegram-канале, что принял решение досрочно покинуть занимаемый пост по собственному желанию.
О Баришевском
- Баришевский занимал должность мэра Звездного городка с 2017 года.
- Он также был главой Лобни.
- Дважды избирался депутатом Московской областной думы, работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
- В 2014-2016 годах возглавлял администрацию Орехово-Зуева.