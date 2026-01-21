Уголовное дело об убийстве сотрудницы банка в Москве направили в суд

Обвиняемый содержится под стражей

Редакция сайта ТАСС

Константин Топоров © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве замруководителя филиала банка на Автозаводской улице в Москве в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Читайте также Что известно об убийстве замруководителя филиала банка в Москве

"Прокуратура Южного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении.