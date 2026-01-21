В Москве в 2025 году семь человек лишили свободы за нападения на контролеров

Всего вынесли 39 обвинительных уголовных приговоров за подобные случаи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суды в Москве в 2025 году вынесли 39 обвинительных уголовных приговоров в отношении пассажиров за нападение на контролеров в общественном транспорте, 7 из них - с реальным лишением свободы. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы никогда не оставляем без внимания любые проявления агрессии в сторону наших сотрудников. Каждый нарушитель всегда отвечает по закону и несет уголовную ответственность. За прошлый год московские суды вынесли 39 обвинительных уголовных приговоров за нападение на контролеров, 7 из них - с реальным лишением свободы. Три года и шесть месяцев - максимальный тюремный срок, который получил агрессивный безбилетник за этот период", - сказал он.

За нападение на контролера следует уголовное наказание. Такой инцидент расценивается как преступление по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

С 9 января 2026 года штраф за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. рублей. Ранее штраф за безбилетный проезд в столичном транспорте составлял 2 тыс. рублей, а за неправомерное использование социальной карты - 4 тыс. рублей.