Число пострадавших при атаке на многоэтажный дом в Адыгее увеличилось до 13

Двое находятся в реанимации

Редакция сайта ТАСС

Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Адыгее © Официальный Telegram-канал Кабинета Министров Республики Адыгея/ ТАСС

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. Количество пострадавших из-за атаки на дом в Адыгее возросло до 13, двое находятся в реанимации. Их состояние стабильное, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Читайте также Режим ЧС и 13 пострадавших. Последствия атаки БПЛА на дом в Адыгее

Он написал, что оказание медицинской помощи всем пострадавшим находится на особом контроле. Всего пострадали 13 человек, из них 9 человек были госпитализированы. 7 пострадавших - в больнице пгт Энем, 2 человека - в больнице Краснодара. Двое пострадавших находятся в реанимации, "их состояние стабильное, угрозы жизни нет", добавил Кумпилов.

Глава республики отметил, что проведет выездное совещание с участием представителей силовых структур, членами кабмина республики, администрации Тахтамукайского района и руководителями ресурсоснабжающих организаций. На нем обсудят текущую обстановку, ход обеспечительных и восстановительных работ, дальнейшие действия всех служб и вопросы безопасности.

Все решения принимают оперативно, ситуация находится под полным контролем, сообщил он, добавив, что после совещания обязательно посетит пункт временного размещения, где находятся 27 человек, в числе которых один ребенок. Кумпилов пообщается с людьми, уточнит условия размещения и обеспечения необходимой помощью.