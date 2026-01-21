Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Ташкент - Владивосток, по техническим причинам совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярск.

"21 января 2026 года в 14:46 по местному времени (10:46 мск - прим. ТАСС) в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток", - говорится в сообщении.

По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, на борту самолета находились 122 пассажира и 3 члена экипажа, никто не пострадал. "Воздушное судно благополучно произвело посадку", - пояснили в СК. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что судно временно отстранено от эксплуатации. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.