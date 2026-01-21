В Новосибирске женщину приговорили к 12 годам за изготовление наркотиков

Подсудимая признала вину в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за изготовление 67 кг наркотиков. Об этом сообщила областная прокуратура.

Установлено, что 29-летняя жительница Кемеровской области, действуя в составе группы и находясь на территории Искитимского района Новосибирской области, участвовала в производстве наркотиков общей массой не менее 67 кг. Женщина вину признала в полном объеме.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также в доход государства конфисковано имущество, которое использовалось для изготовления запрещенных веществ, - дом и земельный участок, автомобиль, мобильные телефоны, спутниковый навигатор и Wi-Fi-роутеры.