В Рязанской области в ДТП пострадали семь человек

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Toyota Alphard столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минивэн столкнулся с грузовиком на трассе М-5 "Урал" в Шацком районе Рязанской области, пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 21 января в 07:20 мск на 387-м км автодороги М-5 "Урал" в Шацком районе. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Toyota Alphard совершил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak.

"В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров автомобиля Toyota Alphard с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.