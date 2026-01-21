По подозрению в межрегиональном сбыте наркотиков задержали четырех человек

Партии реализовывали в Московской, Тверской и Ленинградской областях

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в реализации крупных партий наркотиков в Московской, Тверской и Ленинградской областях, изъято 9 кг мефедрона и ЛСД и около 600 г кокаина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои ульяновские коллеги перекрыли межрегиональный канал сбыта наркотических средств. По имеющимся данным, злоумышленники специализировались на оптовых поставках мефедрона, ЛСД, марихуаны и кокаина. Трое жителей Ульяновска реализовывали крупные партии запрещенных веществ на территории Московской, Тверской и Ленинградской областей", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что их сообщник сбывал наркотики на территории Ульяновска.

Полицейские задержали одновременно всех подозреваемых. "В Тверской области обнаружены тайники, в которых находилось девять килограммов мефедрона и ЛСД, около 600 граммов кокаина и порядка 2,5 килограмма марихуаны", - добавила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).