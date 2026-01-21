Во Владивостоке подросток сломал череп во время катания на тюбинге
ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту травмирования 13-летнего подростка во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
"Поводом для прокурорского реагирования послужили сообщения средств массовой информации о несчастном случае, в результате которого несовершеннолетний получил тяжкий вред здоровью. В ходе проверки будет дана всесторонняя и объективная оценка соблюдению требований законодательства, направленного на защиту жизни и здоровья детей, а также обеспечению безопасных условий для их досуга", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе краевого министерства здравоохранения отметили, что врачи диагностировали у 13-летнего пострадавшего повреждения головного мозга и переломы костей черепа.