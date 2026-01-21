Обвиняемую в присвоении бюджета депутата ДНР Бондаренко оставили в СИЗО

Также она обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста в отношении депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко, обвиняемой в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного районного суда Москвы в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны признать законным, апелляционные жалобы защиты отклонить", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в сентябре прошлого года, его расследует центральный аппарат СК России. В октябре Басманный суд заключил Бондаренко под стражу. В ноябре районный суд продлил фигурантке срок ареста до конца февраля. Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода).

Позиции сторон

Как стало известно в суде, уроженка Курской области Бондаренко оказывала гуманитарную помощь участникам СВО, положительно характеризуется, имеет многочисленные награды и грамоты. Так, по словам адвоката обвиняемой, за время своей работы она оказала военнослужащим и "нуждающимся переселенцам" помощь на общую сумму около 200 млн рублей. В качестве альтернативной меры пресечения защита обвиняемой предлагала внести залог в размере 5 млн рублей, либо избрать домашний арест, пожаловавшись на волокиту по делу. "За четыре месяца по делу была назначена всего лишь одна экспертиза", - отметил защитник.

Кроме того, все участники судопроизводства дали следствию расписку о неразглашении материалов дела, заявила сама обвиняемая в ходе рассмотрения жалобы на решение суда первой инстанции. В этой связи ее защита просила провести заседание в отсутствие журналистов, но Мосгорсуд не нашел для этого оснований.

При этом Бондаренко уточнила, что следствие инкриминирует ей ущерб в размере около 14 млн рублей. Сама она вину не признает.

В свою очередь прокурор попросил суд признать решение о продлении Бондаренко срока ареста законным, обоснованным и мотивированным.

О деле

В рамках предварительного следствия было арестовано имущество Бондаренко. Как следует из материалов дела, с 2021 по 2023 год она приобрела 285 объектов недвижимости, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата. При этом суммарный доход самой Бондаренко и ее родственников с 2016 по 2021 год кратно ниже общей стоимости всего приобретенного имущества. В материалах уточняется, что в настоящее время Бондаренко официально не обладает какой-либо недвижимостью.

Уголовные дела в отношении Татьяны Бондаренко были возбуждены 25 сентября и 26 сентября 2025 года. Следствие считает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на фортификационные сооружения в приграничных с Украиной районах Курской области. 32-летняя Татьяна Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела.