Напавшего на техникум в Архангельске приговорили к 13 годам

Решение вынес Северный флотский военный суд

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Северный флотский военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Артемия Корюкова, который в сентябре 2025 года напал на техникум в Архангельске и ранил преподавательницу русского языка и литературы и социального педагога, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В совокупности назначить наказание сроком 13 лет лишения свободы: два года - в тюрьме, а остальной срок отбывать в колонии строгого режима", - сказал судья Северного флотского военного суда Даниил Логачев, оглашая приговор.

По версии стороны обвинения, бывший учащийся Архангельского техникума строительства и экономики разделял идеологию международной террористической организации, распространяя ее в интернете и среди своих однокурсников, в том числе создал видеоролик, в котором в компьютерной игре смоделировано нападение на его техникум.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме в ходе судебного следствия.

Адвокат Александр Бетенев сообщил, что защита будет обжаловать приговор после ознакомления с резолютивной частью.

"Примем решение, обжаловать приговор или нет, после того, как получим полный текст приговора в печатном виде и изучим его. Для того, чтобы оценить, учел ли суд все замечающие обстоятельства, которые были озвучены со стороны защиты", - сказал Бетенев.