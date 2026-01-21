NTV: гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре мужчине принадлежит пловцу Свечникову

По информации телеканала, для установления личности погибшего понадобится провести исследование ДНК

Редакция сайта ТАСС

© Cukurova Gazetesi/ X

СТАМБУЛ, 21 января. /ТАСС/. Гидрокостюм на обнаруженном во вторник в Босфоре теле мужчины принадлежит пропавшему в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

По данным телеканала, то, что это гидрокостюм россиянина, было установлено в результате экспертизы. Для установления личности погибшего понадобится провести исследование ДНК, уточнил NTV.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек в Стамбуле обнаружили с прогулочного катера утром 20 января. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы. Местные власти в тот же день информировали генеральное консульство РФ в Стамбуле об обнаружении тела.