Суд в Орле начал рассмотрение дела советника губернатора Лежнева

Фигурантами дела выступают еще девять человек

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 21 января. /ТАСС/. Советский районный суд города Орла начал рассмотрение уголовного дела советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, фигурантами которого выступают еще девять человек, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Заседание объявляется открытым", - сказал судья.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

Как считает следствие, Лежнев с ноября 2018 по декабрь 2022 года, будучи советником главы региона, создал преступное сообщество, состоящее из двух функционально и территориально обособленных организованных групп, для хищения бюджетных средств при строительстве мостов и на закупках медоборудования, в последующем руководя и координируя их деятельность. С октября 2019-го по январь 2021 года Лежнев, его брат Александр Лежнев, учредитель и гендиректор подрядной организации "Ремспецмост" Александр Молчанов и Евгений Подрезов, а также житель Белгородской области Артем Бурцев похитили деньги, выделенные на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе, 76 млн рублей бюджетных средств были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В результате незаконных действий бюджетам Орловской области и города Орла причинен ущерб на указанную сумму, работы на объектах длительное время не велись.

Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры региона, в преступную схему по хищению бюджетных средств при закупках медоборудования были вовлечены Александр Лежнев, два работника системы здравоохранения региона и шестеро предпринимателей-поставщиков. Сообщники вносили в сметную документацию заведомо ложные сведения, завышая стоимость оборудования, всего с ноября 2018 года по декабрь 2022 года было похищено более 278 млн рублей. В результате этих действий также были созданы условия, запрещенные антимонопольным законодательством и ограничивающие конкуренцию на рынке медоборудования, а обвиняемые извлекли доход в сумме не менее 800 млн рублей.

Следствие также считает, что с марта 2019 по сентябрь 2021 года Сергей Лежнев по предварительному сговору со знакомым ввел в заблуждение ряд коммерческих организаций о необходимости оказания благотворительной помощи для развития инфраструктуры и благоустройства региона. Более 21 млн рублей из перечисленных бизнесменами средств было похищено, а полученные средства распределены между соучастниками. Кроме того, Лежневу предъявлено обвинение в мошенничестве при предоставлении заведомо недостоверных сведений о своих служебных командировках. По данным следствия, октября 2023 по май 2024 года ему было необоснованно начислено свыше 50 тыс. рублей в виде выплат суточных и денежного вознаграждения.