В Приморье по факту получения травм ребенком завели уголовное дело

Подросток катался с необорудованной снежной горки на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту получения травм 13-летним ребенком во время катания с необорудованной горки в Первомайском районе Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Приморью.

"В результате мониторинга социальных сетей следователями СК было установлено, что в Первомайском районе города Владивостока произошел несчастный случай с 13-летним ребенком. Подросток катался с необорудованной снежной горки на тюбинге. В ходе спуска тюбинг занесло и ребенок на скорости врезался в стену дома, получив травму головы. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следователи установят должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности на территории Первомайского района города. Назначены необходимые судебные экспертизы. Опрашиваются свидетели и родители ребенка.

По данным пресс-службы Владивостокской клинической больницы №2, 13-летний мальчик катался на тюбинге с самодельной горки и врезался в бетонную стену.

"Бригадой скорой помощи подросток доставлен в Тысячекоечную [больницу]. Оценивая состояние подростка, врачи констатировали тяжелую сочетанную травму. На первом плане - массивное повреждение головы: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, а также травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки. Особую тревогу вызвало кровотечение из уха - симптом перелома основания черепа. Картину дополнили тупая травма груди, повреждение плеча и выраженный травматический шок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день у ребенка появились новые симптомы: опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз. По словам врачей, это порез лицевого нерва, что является следствием повреждения мозга. Сейчас состояние мальчика стабилизировалось.