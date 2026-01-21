Подростка осудили за передачу ВСУ данных об инфраструктуре Владимирской области

Его приговорили к пяти годам колонии

ВЛАДИМИР, 21 января. /ТАСС/. Суд приговорил несовершеннолетнего жителя Москвы к пяти годам колонии за передачу украинской стороне информации об объекте транспортной инфраструктуры на территории Петушинского района Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима (до совершеннолетия - в воспитательной колонии)", - говорится в сообщении.

Житель Москвы 2009 года рождения признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Установлено, что в феврале 2025 года посредством общения с неустановленными пользователями в популярном мессенджере несовершеннолетний вступил в организацию, признанную в России террористической, путем принятия присяги, а также выполнял указания представителей запрещенной организации.

По заданию кураторов 13 февраля 2025 года он снял на видео военный учетный стол одного из округов Москвы, отправив видеофайлы инициатору и получив за это вознаграждение в сумме более 9 тыс. рублей. 25 февраля 2025 года фигурант приехал во Владимирскую область и снимал один из объектов транспортной инфраструктуры Петушинского района, после чего на месте преступления был задержан. "По ходатайству следователя СК в период расследования несовершеннолетний содержался под стражей", - пояснили в пресс-службе.