ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Планировали взорвать полицейских. Что известно о предотвращении теракта в Уфе

Один участник преступной группы нейтрализован, второго задержали
Редакция сайта ТАСС
08:37
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Предотвращение теракта

  • Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Москве и Башкирии пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали теракт в Уфе.
  • При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем.
  • Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
  • Другой участник группы задержан.
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Показания задержанного

  • Двое уроженцев Центральной Азии, готовившие теракт в Уфе, планировали взорвать полицейских, также они договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании. Об этом сообщил задержанный радикал, видео с которым распространила ФСБ.

Расследование

  • Следственный отдел УФСБ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
  • Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности при сборе сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в столице Башкортостана.
  • Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.
  • По месту их проживания обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также символика террористической структуры.
 
РоссияБашкортостан