Статья

Планировали взорвать полицейских. Что известно о предотвращении теракта в Уфе

Один участник преступной группы нейтрализован, второго задержали

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Предотвращение теракта

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Москве и Башкирии пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали теракт в Уфе.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

Другой участник группы задержан.

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Показания задержанного

Двое уроженцев Центральной Азии, готовившие теракт в Уфе, планировали взорвать полицейских, также они договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании. Об этом сообщил задержанный радикал, видео с которым распространила ФСБ.

Расследование