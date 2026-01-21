Статья
Планировали взорвать полицейских. Что известно о предотвращении теракта в Уфе
Редакция сайта ТАСС
08:37
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Предотвращение теракта
- Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Москве и Башкирии пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали теракт в Уфе.
- При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем.
- Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
- Другой участник группы задержан.
Показания задержанного
- Двое уроженцев Центральной Азии, готовившие теракт в Уфе, планировали взорвать полицейских, также они договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании. Об этом сообщил задержанный радикал, видео с которым распространила ФСБ.
Расследование
- Следственный отдел УФСБ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
- Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности при сборе сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в столице Башкортостана.
- Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.
- По месту их проживания обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также символика террористической структуры.