В Казани задержали подозреваемого в поджогах объектов сотовой связи

Мужчина причастен к поджогам базовой станции, климатического шкафа и кабеля заземления сотовых компаний

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали жителя Казани, подозреваемого в совершении поджогов объектов сотовой связи с целью дестабилизации деятельности органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина причастен к поджогам базовой станции, климатического шкафа и кабеля заземления сотовых компаний.

"В отношении 37-летнего мужчины и неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Как уточнили в МВД по Татарстану, обвиняемый причастен к трем случаям поджогов, за два из которых он уже успел получить вознаграждение. "В начале декабря в одном из мессенджеров ему поступило предложение о подработке. "Наниматель" объяснил, что необходимо поджигать стационарное оборудование операторов сотовой связи для того, чтобы их владельцы могли получить страховые выплаты. Казанец признался, что осознавал противоправность данных действий, но согласился на их совершение, так как посчитал предложение выгодным", - рассказали в ведомстве.

Все поджоги мужчина должен был фиксировать видеосъемкой и отправлять ее "работодателю". Каждый подтвержденный таким образом факт вознаграждался 40 тыс. рублей.