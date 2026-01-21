В Харьковской области более 50 тыс. абонентов остались без электричества

По данным главы областной администрации Олега Синегубова, 460 тыс. абоентов остаются без электроэнергии с 20 января, еще для 60 тыс. длительные отключения действуют с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Электричество отсутствует у более 520 тыс. потребителей в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил на брифинге глава областной администрации Олег Синегубов.

По его данным, 460 тыс. абонентов остаются без электроэнергии со вторника, еще для 60 тыс. длительные отключения действуют с 2022 года. "У нас третий день подряд ситуация, когда у людей может не быть света более 10 часов", - добавил глава администрации Харьковской области.

В среду энергетическая компания "Харьковоблэнерго" сообщила, что в регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Ранее поступали сведения, что поезда метро в Харькове следуют с увеличенным интервалом из-за проблем с напряжением в электросети.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах ежедневно происходят многочасовые отключения света из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. По информации властей, сама сложная ситуация сложилась в Киеве, столичном регионе и областях севера, востока и юго-востока страны.