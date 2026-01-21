В Москве создательнице модельного агентства дали три года за мошенничество

Осужденная с соучастниками, широко рекламируя услуги по проведению кастингов и обучению моделей, заключали с договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не собирались

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы основательницу модельного агентства Елену Шерипову, признав ее виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"При постановлении приговора взята под стражу в зале суда основательница модельного агентства Елена Шерипова. С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры она признана виновной в совершении мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). <…> Отбывать 3 года лишения свободы, назначенные по приговору суда, Шерипова будет в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденная с соучастниками, широко рекламируя услуги по проведению кастингов и обучению моделей, заключали с договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не собирались. При этом на потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства.

Как пояснили в прокуратуре, после заключения договора соучастники создавали видимость ведения деятельности, а именно проводили мнимое обучение моделей, организовывали проведение фотосессии якобы для последующего трудоустройства. Также приглашали потерпевших в закрытый чат в мессенджере, в котором размещали фиктивные объявления о проведении кастингов для моделей в рекламных кампаниях.

Кроме того, создавая видимость успешности модельного агентства, аферисты приглашали потенциальных клиентов якобы для заключения договора с моделями и проведения кастингов, демонстрировали журналы, в которых, в том числе, размещались фотографии потерпевших в качестве моделей.

"Полученные путем обмана денежные средства соучастники присваивали себе и распоряжались ими по собственному усмотрению. От преступных действий пострадали 159 граждан, ущерб превышает 17 млн рублей", - добавили в пресс-службе.