В Польше исключили диверсию при сходе поезда с рельсов на юге страны

При обследовании места происшествия не обнаружено никаких признаков "вражеского вмешательства", взрывчатых веществ и другого, отметил глава МО Владислав Косиняк-Камыш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Польские власти не обнаружили ничего, что бы указывало на диверсию в случае со схождением с рельсов поезда на юге страны. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Все указывает на то, что не было никакого вражеского вмешательства", - отметил министр. "Собаки, которые были туда направлены для того, чтобы проверить наличие взрывчатых веществ, а также иные инструменты, использованные для анализа, - ничего не указало на наличие каких-либо взрывчатых веществ", - добавил Косиняк-Камыш.

По данным полиции, причиной происшествия могли стать низкие температуры воздуха.

Вечером 20 января региональный электропоезд сошел с рельсов на юге Польши, находившиеся в поезде 20 пассажиров не пострадали.