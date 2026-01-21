Напавшего на мальчика в аэропорту Шереметьево требуют отправить на принудительное лечение

Закрытое судебное заседание назначено на 22 января 2026 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гражданина Белоруссии Владимира Витькова, бросившего малолетнего на пол в аэропорту Шереметьево, требуют отправить на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"В Химкинский городской суд поступило уголовное дело для разрешения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении Витькова, совершившего общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в", "и", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений)", - сказали в пресс-службе.

"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Витьков в период, относящийся к инкриминируемому ему деяниям, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Назначено закрытое судебное заседание на 22 января 2026 года", - заключили в пресс-службе.